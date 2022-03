Morbius : places aux antihéros Marvel

C’est en octobre 1971 que Morbius, créé par le scénariste Roy Thomas et le dessinateur Gil Kane, Morbius apparaît pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man.

Cet antihéros de l’écurie Marvel, sommité en chimie et prix Nobel, découvre qu’il est atteint d’une maladie du sang rare et incurable. Dans l’espoir de se guérir et d’aider ceux qui sont comme lui atteints de cette pathologie, il met au point un remède qui combine l’utilisation de chauves-souris et d’électrochocs. Mais l’expérience tourne court et voit Morbius transformé en vampire. Outre que comme tout vampire, il ne supporte désormais plus la lumière du soleil et a un besoin irrépressible de sang humain, il possède une force, des réflexes et une vitesse surhumains. De plus, il a récupéré des chauves-souris leur capacité d’écholocalisation.

Dorénavant tiraillé entre son côté obscur et son altruisme, il tente de refréner ses pulsions de monstres et sa soif de sang en ne s’attaquant qu’à des sans-abri et à des criminels qui traînent dans les rues de New York.