Moratoire wallon sur les expulsions : le syndicat des propriétaires fait entendre sa voix

Le Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires (SNPC) goûte peu les déclarations du ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, qui dit vouloir attendre les suites des recours que le syndicat va introduire devant la Cour constitutionnelle avant d'envisager l'indemnisation des bailleurs qui pourraient être pénalisés par le moratoire sur les expulsions récemment voté par le parlement régional.

"Cette position n'est pas acceptable ! C'est dès maintenant qu'il faut modaliser l'indemnisation des bailleurs", souligne le SNPC.

"Il est beaucoup question de loyers dans le cadre du moratoire, mais il y a aussi les charges dans le cadre de locations d'appartements. Elles ne seront pas non plus payées par les locataires concernés. Or, les bailleurs en sont redevables vis-à-vis des copropriétés. En d'autres termes, ils vont devoir acquitter des charges notamment de chauffage qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir récupérer demain sur leurs locataires défaillants", explique le syndicat.