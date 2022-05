"Moon", un roman graphique sur l'adolescence d'aujourd'hui signé Cyrille Pomès

Cyrille Pomès est l’invité du Mug pour nous parler de son dernier roman graphique, Moon, paru aux éditions Rue de Sèvres.

Le décor aussi sublime que cafardeux d’une ville balnéaire hors saison, la période troublée de l’adolescence, un deuil, une panne de réseau, une fille dont le lycée entier est amoureux. Tous les ingrédients sont là pour nous replonger dans les sensations mélancoliques d’un entre-deux ages, et d’un "entre-deux vacances".

Le très beau roman graphique s’inspire du décor qu’a connu l’auteur durant plusieurs années, et dans lequel l’ennui est un thème central. "Ce décor est le personnage principal du récit, au début. C’est le point de départ." Cyrille Pomès souhaitait écrire sur l’adolescence, et sur la corporalité des jeunes, toujours penchés sur leur smartphone. Il voulait avant tout voir ce que cela donnerait si ces adolescents étaient privés des réseaux sociaux, et relevaient ainsi la tête de leurs écrans. Lui qui s’est aussi inspiré de sa jeunesse, décrit alors des thématiques et des drames que tout adolescent, quelle que soit son époque, a pu vivre : relation avec les parents, les amis, les amours, les élèves.

Moon est paru aux éditions Rue de Sèvres.