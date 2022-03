"Moon Knight", la nouvelle production Marvel dans laquelle apparaît Gaspard Ulliel traite des troubles de la personnalité

Ce mercredi 30 mars 2022, le réalisateur de la mini -série, Mohamed Diab, lui rendait hommage dans une interview accordée à BMT TV : "J’ai rencontré Gaspard en 2011. C’était à Montpellier pour la projection de mon film Les femmes du bus 678, il avait adoré le film, on a discuté. On a repris cette discussion quand j’ai eu la chance de le faire jouer pour Moon Knight. J’étais tellement heureux de l’embarquer dans l’aventure parce que j’ai toujours senti qu’il avait tout pour devenir une star à Hollywood. Il avait le talent, il avait le physique. À la fin du tournage, je vais vous avouer une chose, je lui ai dit : 'Marvel et les fans vont tellement t’adorer, je suis sûr que tu vas revenir comme ça se passe souvent chez Marvel'. Je pense qu’il va être immortel, toujours présent grâce à ses films. Comme James Dean".