Moogisha : Toutes les routes mènent au Mont des Arts sur un air de guitare

Salut Moogisha, comment introduire ton univers, ton parcours ?

Alors, moi c’est Moogisha, originaire du Rwanda, je suis arrivé en Belgique il y a 10 ans. J’étais arrivé pour faire des études à Louvain-la-Neuve et quand j’ai terminé (même si ça a été long), je suis rentré au Rwanda pour travailler mais je me suis rendu compte que ce n’était pas ce que je voulais. Du coup, j’ai décidé de tout plaquer, recommencer des études d’ingénieur du son et de me lancer à fond dans la musique. Et là maintenant, ça fait 3 ans que je suis très actif sur la scène bruxelloise, une ville que j’adore et j’espère pouvoir continuer à faire ça le plus possible.

Comment tu es arrivé à créer tes propres sons, à faire pousser un EP ?

Le truc c’est que moi, comme tu le sais, je suis guitariste et à la base je m’amusais à faire que des covers. Ça allait de Nirvana à Coldplay en passant par System of à Down, tous les grands classiques. Puis je suis arrivé à un stade où j’étais lassé par le fait de faire que des reprises donc j’ai voulu composer. Je n’avais pas assez la confiance pour me dire "aller je vais pouvoir composer de la musique à moi" mais je me suis lancé. Ma première composition était très simple mais j’en étais très fier puis j’ai commencé à adorer ça. Je me suis un peu renseigné sur la meilleure façon de me lancer et beaucoup m’ont conseillé de passer par l’EP. Ça m’a pris du temps car j’étais trop perfectionniste, des années avec les études entre tout ça. Mais là je me suis dit qu’il fallait que je sorte un EP sinon ça n’allait jamais commencer et voilà je suis très fier d "Every Road".