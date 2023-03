Moodymann et Omar S ajoutés à l'affiche du festival de musique électro Paradise City

Moodymann et Omar S figurent parmi les quatorze nouveaux noms ajoutés mercredi à l'affiche du festival de musiques électroniques Paradise City. La huitième édition de ce festival organisé à Perk dans le Brabant flamand se déroulera du 30 juin au 2 juillet.

Outre les virtuoses de la house music que sont Moodymann et Omar S, Ben UFO et Christian Löffler seront derrière les platines au domaine de Ribaucourt. Le premier fera vibrer le public avec sa musique à la croisée entre dubstep, techno et garage alors que le second proposera aux festivaliers un mélange de musique néo-classique de techno et de deep house.