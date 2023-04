Moody Moon : envolée lunaire dans l’univers de Camp Claude

Pour cet album, ce sont les trois membres du groupe qui sont mis en avant, plus seulement Diane comme pour les précédents. Leur trinité s’affirme, et cela s’entend dès le morceau d’ouverture Nothing New, où la voix de Mike accompagne d’emblée celle de Diane, répondant à sa voix vaporeuse comme un écho plus mécanique. Désormais à l’aise avec leur image ils la développent également grâce au côté visuel entièrement géré par Diane, assumant pleinement leur trio.

C’est d’ailleurs lorsqu’ils sont réunis qu’ils sont les plus productifs, c’est là que leur énergie créative est à leur apogée. Lorsqu’ils composent, ils composent vraiment à trois. Mike et Leo proposent des prods à Diane, lui font écouter des petits loops plus ou moins électro sur lesquels elle improvise avec sa voix. Viennent alors les paroles, que Mike viendra parfois compléter. Et cette spontanéité s’entend, c’est une cohésion qui se ressent dans leurs morceaux aux mélodies atmosphériques et planantes.

Bien avancés dans la production de leur futur album alors que le dernier est à peine sorti, ils se retrouvent séparés comme tant d’autres durant la pandémie. Ressourcés par cette pause malgré eux, ils finissent de composer l’album lorsqu’ils se retrouvent en studio, de façon prolifique. Naissent alors des morceaux forts et emblématiques, comme les puissants Everynight et Right or Wrong, ou Make You Move qui laisse transparaître l’énergie et la magie de leurs retrouvailles.