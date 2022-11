Monzele Collection travaille sur l'élégance et la confiance en soi

L'Afrique est depuis de nombreuses années un fief important de la mode et les créations des plus grands couturiers mondiaux sont souvent inspirés de ce travail que ce soit au niveau des tissus utilisés, des couleurs ou encore des formes inventives.

Monzele Collection possède cette envie de refléter l'élégance de la femme tout en passant par la recherche de la confiance en soi.

La marque a été créée en République démocratique du Congo par Aika, passionnée de mode et qui reste convaincue qu'un vêtement est bien plus qu'un morceau de tissus mais une partie de sa personnalité qui permet aussi d'affirmer son bien-être.

Influencée par ses origines congolaises mais aussi ses nombreux voyages, l'utilisation des tissus utilisés principalement en Afrique a été une évidence en soi. Aika n'a pas oublié nonplus la mise en avant encore une fois de l'élégance, de la culture ainsi que l'efficacité d'un tel produit.

Afin de rester authentique, Monzele se tient à fabriquer sa collection en RDC tout en permettant l'exportation des vêtements vers l'Europe ou d'autres régions du monde.

En parallèle de cette collection de textiles, Monzele Collection publie un livre de recettes qui émane d'une discussion de Aika avec sa grand-mère. Cette envie de remettre sur la table les plats de son enfance et souvent partagés en famille.

Le titre en dit long: "Mamie transmets-moi tes recettes". 26 recettes africaines transmises de génération en génération. L'ouvrage est disponible sur Amazon| Mamie, transmets-moi tes recettes! - Samba, Aika

Aika Samba est une femme multi-casquettes qui aime partager, influencer et découvrir. Ses contenus sur Instagram en sont le reflet et son livre la consécration d'un travail de longues semaines.

Ce livre ou encore la collection de vêtements s'adressent à toutes et tous et prouve cette envie d'entreprenariat au sein de la plus jeune génération qu'on ne peut que souligner.

Tu trouveras plus d'informations en visitant ces pages: @monzelecollection & https://www.monzelecollection.com/

Quelques beaux cadeaux pour les fêtes de fin d'année et peut-être la solution pour créer votre meilleur repas de Noël !