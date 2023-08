Montrer ses seins en concert, l'acte féministe des chanteuses espagnoles

Celles à qui Amaral rend hommage, ce sont plusieurs chanteuses qui ont récemment été victimes de harcèlement pour avoir dévoilé leurs seins en public, explique BFM : Rocío Saiz dont le concert a été interrompu par la police après avoir dévoilé un message féministe écrit sur la poitrine, Rigoberta Bandini qui a pour habitude de montrer ses seins lorsqu'elle chante Ay mamá, chanson féministe sur la maternité, et Zahara, critiquée pour les conservateurs espagnols pour pochette de son album Puta (2021), où elle apparaît en Vierge Marie.

Un acte militant donc, qui suscite également le débat au sein de la frange plus progressiste. Alors que le quotidien El País a jugé son geste "spectaculaire. Et surtout très symbolique”, d'autre considère qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde, rapporte El Periódico de España : "La libération des seins, c'était dans les années 70, maintenant les mouvements s'occupent d'autres choses (plus importantes)". Un débat qui serait tout aussi pertinent chez nous.