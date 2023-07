Montpelier, au nord-est des Etats-Unis, touché par des inondations "historiques": des habitants évacués d’urgence

Les services de secours opèrent mardi des évacuations d’urgence d’habitants dans le Vermont, Etat du nord-est des Etats-Unis touché par des inondations "historiques et catastrophiques" après des pluies torrentielles.

Les secours ont évacué des habitants à l’aide de bateaux pneumatiques et de kayaks, selon des images de médias américains, notamment dans la capitale de l’Etat, Montpelier, où le centre-ville totalement inondé a été fermé jusqu’à la mi-journée mardi. Plus d’une centaine de personnes ont été secourues, selon les autorités. "La dévastation et les inondations que nous vivons sont historiques et catastrophiques", a déploré lors d’une conférence de presse le gouverneur de l’Etat, Phil Scott. Il a indiqué que les inondations avaient "dépassé les niveaux de la tempête tropicale Irene" qui avait tué six personnes dans l’Etat en 2011.