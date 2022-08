Montigny-le-Tilleul : 3000 km en kayak sur le Danube

Tony Pana n’est qu’un apprenti. C’est lui qui le dit. Apprenti aventurier. À ce titre, il veut y aller progressivement : "Je ne cherche pas la performance sportive. Mais à chaque fois je cherche un défi un peu plus long, un peu plus dur, qui demande une autre préparation. Ici, cela est, à mon niveau, une aventure d’un degré supplémentaire. 3000 kilomètres. 3 mois. En logeant principalement sous tente". Et puis, ces périples, Tony, demandeur d’emploi, doit les autofinancer : "lors de la présentation de mon livre sur mon périple à Compostelle, j’ai eu la chance de rencontrer un breton qui m’a invité à passer quelques jours sur son bateau. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur le sens de ces aventures et sur mes projets. À la fin de notre navigation, il m’a dit de regarder en dessous du matelas sur lequel j’avais dormi pendant nos quelques jours de navigation. Il y avait ce kayak. Il me l’a offert. Pour le reste, c’est de la bricole. J’économise. Pour ce nouveau périple, j’ai complété ce que j’avais déjà pour mes précédents voyages".