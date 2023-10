Montignies-sur-Sambre : un logement social où les cafards ont élu domicile

Pour Isabella Flores, la situation est difficile à vivre. Cela fait plusieurs mois qu’elle vit avec des cafards. Les insectes ont élu domicile dans sa cuisine et ont bientôt envahi tout l’appartement. Elle a dû attendre plusieurs mois avant que la société de logement social n’intervienne. De son côté, la Sambrienne explique que le problème est malheureusement récurrent.

"Dans la cuisine, vous voyez, il y en a partout". Isabella nous montre les cadavres de cafards. Par terre, dans les armoires et puis quelques insectes encore vivants. Les services de la Sambrienne viennent de passer pour traiter le logement. Mais Pour Isabella, c’est bien trop tard. "Ils ont pris 5 ou 6 mois pour venir. Je me sens en colère et pas respectée", explique-t-elle.

De son côté, la Sambrienne indique qu’elle n’a été prévenue qu’en août dernier. Il n’empêche cela fait plusieurs mois. Et visiblement, la situation d’Isabella n’est pas un cas isolé. "C’est un problème qui heureusement est ponctuel immeuble par immeuble mais qui est récurrent sur notre parc, il faut être clair", explique David Conte porte-parole de la Sambrienne.

La société de logement dit dépenser plus de 200.000 euros par an pour gérer les problèmes liés aux nuisibles. Mais les éradiquer n’est pas simple. "Dans ces cas-là, on intervient sur 3 points. Il y a d’abord la prévention avec des campagnes d’affichage pour rappeler aux habitants ce qui peut amener la prolifération des cafards. Le deuxième, c’est forcément l’intervention technique. On a un contrat avec une société spécialisée. Et le dernier point est réservé aux situations problématiques. Lorsqu’on a une absence de réaction par exemple lors des désinsectisations".

Dans ces cas-là, la Sambrienne a une assistante sociale dédiée à ces questions. Elle est chargée d’accompagner les locataires dans les démarches nécessaires. Chez Isabella, la Sambrienne a promis de revenir deux fois. En attendant, elle et ses enfants devront vivre avec.