Monter son PC Gamer quand on n'est pas informaticien, c'est facile ?

Pour le prouver, le duo de Youtuber FrenchHardware a comparé un ordinateur déjà monté, de la marque Extremegamer, en vente chez MediaMarkt à 1 100 euros, à un PC aux performances similaires en pièces détachées. La différence de prix est frappante: à 823 euros, le PC en pièces détachées nous fait économiser 277 euros. Mais est-ce vraiment aussi facile de monter un PC soi-même lorsqu’on n’est pas informaticien ? Oui, si on a l’envie d’apprendre. Internet regorge de tutos en tout genre pour vous aider à monter votre ordinateur pas à pas. Pour la moitié du duo de French Hardware, Mathis Charlier, il suffit de trouver la vidéo du montage d’un PC similaire au vôtre, pour avoir un tutoriel quasi personnalisé. Quant à la partie montage à proprement parler, les composants sont créés pour s’emboîter parfaitement. Un peu comme des Legos. Il faut cependant prendre le temps et pour un débutant, le montage peut prendre jusqu’à 2 heures. Attention, les composants d’un ordinateur restent fragiles et vous ne pourrez pas faire jouer la garantie si une pièce a été endommagée par mégarde. Il suffira de rester délicat et de prendre le temps.