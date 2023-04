Monter à cheval comme en Arizona au Western Horses Events à Etalle

C’est à Etalle que Sylvie Devenne, originaire de Lille, et son compagnon ont créé le "Western Horses Events" qui permet, à celles et ceux qui le désire, d’apprendre à monter la plus ancienne race chevaline des U.S.A : le "Quarter Horse". Il s’agit d’un cheval vigoureux dont la montée est axée sur le travail du bétail.

Sylvie voue une passion au "Quarter Horse"

"Je suis née dans le milieu des chevaux, explique Sylvie Devenne. Mon papa était entraîneur de trotteurs de course. Á un moment de ma vie, j’ai eu l’opportunité d’aller vivre en Arizona où j’ai fait la connaissance d’une race de chevaux exceptionnels, le "Quarter Horse". À travers cet animal, j’ai découvert la montée western et cela a été un véritable coup de cœur".