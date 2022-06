Monter à 0,37€/km l’indemnité d’utilisation d’une auto au travail

Avec la hausse du prix des carburants, remplir son réservoir pour aller travailler est devenu un vrai souci pour bon nombre de travailleurs.

Le ministre Dermagne vient d’avancer une proposition au gouvernement pour les soulager.

Selon notre confrère de Het Laatste Nieuws, l’idée du ministre est de pousser les entreprises à augmenter l’indemnité kilométrique de ceux qui utilisent leur véhicule pour le travail : 37 cents/km. Cela permettrait de hausser un dédommagement qui, pour certains (notamment les aides ménagères), n’est encore le plus souvent que de 13 ou 15 cents/km. Le surcoût pour les entreprises serait adouci par un rabais de 10 cents sur leur précompte mobilier.

Cagnotte

Le Gouvernement a les moyens d’alimenter son soutien. Il a constitué une cagnotte de 30 millions d’euros précisément pour alléger le fardeau de ceux qui sont dans cette situation.

La mesure est donc censée soutenir leur pouvoir d’achat. Mais plusieurs acteurs sociaux – syndicats, Fédération de CPAS… – ont fait savoir qu’ils la jugent insuffisante.

Première étape

A ce stade, l’indemnité augmentée contre une réduction sur le précompte mobilier est une proposition du ministre. L’idée doit encore obtenir l’aval du Gouvernement et ensuite être négociée au niveau sectoriel. Bref, la question est loin d’être réglée et on va encore certainement en reparler