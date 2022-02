Monténégro : le gouvernement Krivokapic renversé par une motion de censure

Le gouvernement du Monténégro a été renversé vendredi par un vote de défiance qui va contraindre le Premier ministre de ce minuscule pays des Balkans à faire ses cartons après des mois de crise politique. La motion de défiance, adoptée par 43 sur 81 députés au Parlement, est le point culminant de tensions et de blocages consécutifs à l’arrivée au pouvoir il y a un peu plus d’un an d’une coalition hétéroclite qui a échoué à faire adopter des réformes tangibles.