Monténégro : la ville de Cetinje endeuillée et sous le choc après la tuerie de vendredi

"C'était un homme paisible et discret, employé au parc national (avoisinant), père de quatre enfants. Personne ne s'attendait à cela de lui", a confié à l'AFP un voisin de 55 ans, sous le couvert de l'anonymat. Le tueur, identifié pour l'heure uniquement par ses initiales V.B., âgé de 34 ans, a d'abord abattu ses trois locataires, une mère âgée de 26 ans et ses deux enfants de 8 et 11 ans.

Selon plusieurs habitants du quartier interrogés par l'AFP, le tueur s'est ensuite déplacé de maison en maison et a tiré sur tous ceux qui s'y trouvaient. "En tout, il a fait irruption dans six maisons", a dit l'un d'entre eux.

Le lendemain n'a pas apporté de soulagement, au contraire la tristesse s'est installée parmi nous

Sur la terrasse d'une maison, des gens vêtus de noirs de la famille Drecun, dont trois membres figurent parmi les victimes, cherchaient en vain à se consoler samedi. Abattus par la douleur, ils se sont repliés à l'intérieur dès qu'il ont vu des journalistes approcher.

Le rédacteur en chef de la radio locale Mladen Zadrima s'est rendu sur les lieux immédiatement après le drame. "Le lendemain n'a pas apporté de soulagement, au contraire la tristesse s'est installée parmi nous", a-t-il déclaré à l'AFP.

Un crime sans précédent

Six personnes ont en outre été blessées, dont deux sont dans un état critique, a dit aux journalistes vendredi Ljiljana Radulovic, la directrice de l'hôpital central de Podgorica.

Cette tuerie est l'une des plus sanglantes dans l'histoire récente du Monténégro, et un fait plutôt rare dans la région. Il faut remonter à avril 2013, lorsqu'un forcené avait, en Serbie, près de Belgrade, tué par balle 13 personnes avant de tenter de se suicider. Il avait succombé à ses blessures quelques jours plus tard.