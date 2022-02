Montée en popularité du foot US en Belgique : "Je pense que d’ici peu, le football américain va trouver son moment de gloire"

En 9 ans, les membres des Brussels Tigers ont doublé, passant de 200 à 400. Même si les 3000 affiliés en Belgique paraissent anecdotiques comparés aux quelques 4.5 millions de licenciés aux Etats-Unis, Pascal Decoo espère que le football américain connaîtra la même évolution que le hockey : "Je pense que d’ici peu le football américain va trouver son moment de gloire. Le sport va devenir de plus en plus accessible, notamment avec le développement du flag football (football américain sans contact) dans les écoles. A partir du moment où ce sport sera plus connu, je pense qu’on va voir une expansion assez importante. J’espère que le football américain pourra faire une croissance de la même manière que le hockey a eu chez nous. Le flag football va rejoindre les Jeux olympiques dans les prochaines années et on espère y envoyer une équipe belge le plus rapidement possible."

Un bel objectif compte tenu du succès qu’a désormais le hockey en Belgique. Peut-on dès lors imaginer que le football américain et le flag football brillent autant que le hockey ? D’un point de vue du palmarès, difficile de faire mieux que les Red Lions quand on sait qu’ils ont été champions d’Europe, champions du monde et champions olympiques. Malgré tout, on ne perd rien à y croire, le sport nous ayant montré maintes fois par le passé qu’il ne faut surtout pas s’empêcher de rêver…