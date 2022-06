Montée du Car d'Or, Combat dit Lumeçont : revivez les moments forts du Doudou "des retrouvailles" (photos et vidéos)

La foule est au rendez-vous du Doudou ce dimanche 12 juin. Doudou de retrouvailles après deux annulations consécutives en raison de la pandémie de Covid-19. La foule et le soleil, ce qui arrache de-ci, de-là ce commentaire bien connu dans la région "le bon dieu est montois".

Ce dimanche a débuté, à 7h45, par la messe solennelle de la Trinité à la Collégiale. Elle a été suivie par le cortège de Saint-Georges, la pose de la Châsse sur le Car d'Or et viennent et la Procession du Car d'Or de la Rampe Sainte-Waudru vers le centre-ville. La célèbre montée du Car d'Or s'est déroulée en présence d'une foule très importante et en liesse. Le Combat dit Lumeçont s'est soldé, quant à lui, par la victoire de Saint-Georges sur le Dragon, comme on peut le voir dans les vidéos ci-dessus (images Télé MB).