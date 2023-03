Montée des eaux : le Pacifique grignote les côtes d’Amérique centrale

Partout à Cedeño, la désolation est visible : l’école, qui accueillait 400 enfants, a dû être abandonnée, de même que le poste de police et la place centrale. En 17 ans, la terre a reculé de 105 mètres, selon le rapport du Coddeffagolf.

"La mer a bouffé six pâtés de maisons", soit environ 600 mètres.

Sergio Espinal, un pêcheur de 75 ans, énumère : un terrain de football, des restaurants, des hôtels… tous engloutis.

Les mangroves sont aussi dévastées, entraînant la disparition des mollusques et crustacés qu’elles abritent, déplorent les habitants de Cedeno. Les poissons se font plus rares et même les oiseaux marins sont affamés tandis que les pêcheurs doivent aller toujours plus loin en mer pour jeter lignes et filets.

"L’océan constitue l’une des ressources les plus précieuses de l’humanité : il abrite 80% de la vie de la planète et fournit de la nourriture à plus de trois milliards de personnes", soulignent les organisateurs de la conférence "Notre Océan". Cependant, ce "capital vital est en danger en raison du réchauffement" et "il est temps que les nations travaillent ensemble" pour sa protection, avertissent-ils.