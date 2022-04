Monte-Carlo : Zverev en 1/2 finale contre Tsitsipas après une superbe bataille face à Sinner

Le champion olympique de Tokyo a dû jouer contre Sinner... et le public, souvent favorable à aux joueurs italiens quand il y en a un sur le court à Monte-Carlo. Dès son entrée, l'Allemand a été sifflé et le ton était donné.

Il s'est cependant rapidement détaché 4-1, enchaînant une série de 13 points gagnés qui ont endormi les spectateurs.

Mais le réveil de Sinner s'est accompagné de celui du public qui a comme poussé son joueur dans sa remontée jusqu'à 4-4. Et des chants se sont élevés des tribunes lorsque, sur une double faute, Zverev a offert le break pour 6-5 qui a permis à Sinner de servir pour le gain du set.

Un nouveau rugissement a accompagné le break réussi par Sinner dans la seconde manche pour mener 2-1.

Mais Zverev a immédiatement recollé et, malgré l'hostilité du public, a repris la mise en jeu de son adversaire pour mener 5-3 et égaliser sur son service à un set partout.

En faisant le break rapidement pour mener 2-1 dans la troisième manche, l'Allemand semblait avoir fait le plus dur.

Mais dans son jeu de service suivant, il a tenté un service à la cuiller qui a précédé une seconde balle trop longue et donc une double faute. Et deux points plus tard, Sinner plaçait un coup droit gagnant qui lui a permis de revenir à 2-2.

Zverev a ensuite profité d'une double faute de Sinner pour reprendre l'avantage (4-3). Il a servi pour la victoire à 5-4 mais Sinner est revenu à 5-5.

Et les deux hommes en sont arrivés au tie break. A l'image de toute la partie, ce jeu décisif a été haletant et s'est terminé sur une dernière faute directe de Sinner dans le filet, sur la première balle de match de Zverev.