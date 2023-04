Monte-Carlo : un cadre idyllique pour prendre ses premiers repères sur la terre battue et un Djokovic revanchard

Monte-Carlo, c’est le premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue. Si certains joueurs ont déjà goûté à l’ocre à Houston ou Estoril, le tournoi monégasque regroupe tous les grands noms dans un cadre idyllique. Le premier des trois ATP 1000 sur l’ocre donnera les premières indications sur les hommes à suivre pour la suite de la saison sur terre battue.

Privé d’Indian Wells et de Miami à cause du protocole covid encore en place aux Etats-Unis, Novak Djokovic entame sans doute la tournée sur terre le couteau entre les dents, même si la terre battue n’est pas sa surface de prédilection. Le Serbe compte tout de même deux victoires à Monte-Carlo, mais reste sur une élimination au deuxième tour l’année dernière face à Davidovich Fokina. Le Serbe aura à coeur de se reprendre et de confirmer sa place de numéro 1 mondial en l'absence d'Alcaraz.

Le tournoi de Monte-Carlo sera en effet marqué par deux absents de marque. Rafael Nadal et Carlos Alcaraz sont blessés et ne pourront pas défendre leurs chances. Celui qui a remporté 14 fois Roland-Garros est toujours gêné par son corps et n’est pas apte à jouer au meilleur niveau. "Je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties et je continue ma préparation en espérant revenir bientôt", a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux. Le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire est lui aussi blessé et l’inquiétude est sans doute un peu plus présente, lui qui a déjà été stoppé à plusieurs reprises par son corps alors qu’il n’a que 20 ans.

En l’absence des deux Espagnols, le tableau est sans doute un peu plus ouvert. Jannik Sinner a livré de belles batailles avec Carlos Alcaraz à Indian Wells et Miami et a montré qu’il était en forme en ce début de saison. L’Italien pourrait profiter de l’arrivée sur terre battue pour remporter le premier ATP 1000 de sa carrière, lui qui a échoué en finale à Miami face à Medvedev. Le Russe est lui aussi en pleine bourre. Il reste sur 25 victoires sur ses 26 derniers matchs, uniquement battu par Alcaraz en finale à Indian Wells. Mais ce n’est un secret pour personne, Medvedev et la terre battue, ce n’est pas une grande histoire d’amour. Eliminé au premier tour lors de ses quatre premiers Roland-Garros, le Russe n’a jamais brillé sur l’ocre mais semble tout de même en amélioration sur la surface et pourrait s’appuyer sur sa bonne forme pour définitivement passer un cap.

A l’inverse, Casper Ruud revient, lui, sur sa surface de prédilection. Finaliste à Roland-Garros l’année dernière, le Norvégien qui a flirté avec la place de numéro 1 mondial lorsqu’il a atteint la finale à l’US Open, a vécu un début de saison 2023 plus compliqué. Eliminé au deuxième tour à l’Open d’Australie, il est redescendu au 5e rang mondial et compte bien sûr la saison de terre battue pour se refaire une santé. Il sort d'ailleurs d'une victoire à Estoril.

Il faudra garder à l’œil Stan Wawrinka et Dominic Thiem, deux vainqueurs de Grand Chelem, qui tentent de revenir au meilleur niveau après une longue blessure. Matteo Berrettini et Alexander Zverev sont, eux aussi, en quête de leurs meilleures sensations après des blessures et chercheront à se rassurer à Monte-Carlo. Stefanos Tsitsipas, vainqueur la saison dernière est également dans le doute en ce début de saison et cherchera à reprendre confiance sur la terre monégasque.

Côté belge, David Goffin effectuera son retour à la compétition après une blessure au genou. Mais le Liégeois n’a pas hérité d’un tirage facile puisqu’il affrontera Diego Schwartzman, spécialiste de la terre battue. L’Argentin n’est pas en grande forme en ce début de saison et peine à retrouver son meilleur niveau et Goffin l’avait battu à Anvers en fin de saison dernière. Il reste cependant un adversaire coriace. En cas de victoire, Goffin retrouverait Sinner au deuxième tour.

Il y aura également quelques belles affiches au premier tour avec notamment Zverev face à Bublik, Thiem face à Gasquet, Murray face à De Minaur ou Dimitrov face à Shelton. Des favoris absents, des joueurs qui doivent encore trouver leurs marques sur la terre battue et un tableau ouvert, l’ATP 1000 de Monte-Carlo promet du beau spectacle.