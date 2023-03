Montaigle, un domaine et des ruines remarquables en plein cœur de la Molignée

Grâce à ces réaménagements bien nécessaires, d’autres projets pourraient voir le jour comme des spectacles sons et lumières d’envergure, qui pourraient dynamiser le site et le rendre plus attractif, ou un éclairage nocturne offrant davantage encore de visibilité et de charme en soirée notamment durant l’hiver. A côté de cela, le site s’est enfin doté d’un système d’open-bar où l’on peut notamment déguster des bières locales : La Maredret, faite chez les sœurs de l’Abbaye toute proche et la Li Crochon, une bière de Onhaye. " A côté de cela, on propose un tas d’activités ludiques et éducatives pour les enfants qui s’y rendent en famille ou avec leur école, poursuit notre interlocuteur. On a mis sur pied une sorte chasse au trésor avec des indices décelables sur le site pour découvrir le trésor de Montaigle. De même, nous créons un potager médiéval avec des légumes tels qu’on les trouvait aux alentours des années 1500, cultivés le long du cours d’eau qui l’irrigue et que nous vendrons prochainement. On y retrouvera du panais, des navets, des carottes, des choux, du topinambour. "

Enfin, last but not least, l’ASBL proposera le week-end des 22 et 23 avril, juste avant les vacances de Pâques des francophones, un week-end médiéval visant à promouvoir le site en proposant diverses activités ludiques et festives comme des démonstrations de fauconnerie, du tir à l’arc, du lancement de hache, de la frappe de monnaie ainsi que des stands de nourriture et un grand repas festif, uniquement sur réservation. L’occasion idéale de se replonger quelques siècles en arrière dans un cadre enchanteur.