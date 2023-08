Montagnes russes pour les Marocaines, qui célèbrent avant d’être réellement qualifiées, et puis peuvent vraiment exulter

Scènes incroyables lors de Maroc-Colombie. Les Marocaines ont battu les Colombiennes 1-0, ce qui leur permettait d’espérer une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, pour leur toute première participation à celle-ci. Seule condition, réaliser un meilleur résultat que l’Allemagne, qui affrontait la Corée du Sud dans le même temps. Mission impossible, ou presque.

Au coup de sifflet final, les Marocaines ont toutes célébré comme si elles étaient qualifiées, visiblement au courant du partage en cours entre l’Allemagne et la Corée du Sud. Mais il y a un petit élément qu’elles semblaient omettre, la rencontre n’était pas terminée et un seul but de l'Allemagne les renvoyaient à la maison. Un "petit détail" qui n’avait pas échappé à une ou deux joueuses, qui ont tenté de calmer le plus rapidement possible les autres. L’euphorie a alors quitté le terrain pour laisser place à un stress intense et une attente pesante. Le coach est retourné s’asseoir sur son banc, envahi par le stress. Les joueuses se sont regroupées en rond sur la pelouse, autour d’un téléphone pour attendre le verdict. Et après un suspense étouffant, elles ont enfin pu exulter pour de vrai ! Des larmes de joie ont envahi les visages des joueuses qui avaient encore du mal à y croire.

Pour leur toute première participation, les Lionnes de l’Atlas disputeront les huitièmes de finale et poussent la grande Allemagne dehors. Elles s’offrent une affiche face à la France au prochain tour.