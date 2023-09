Montagne de déchets, pavés et pente à 15% : le Col du VAM, l’étonnant juge de paix de l’Euro

Drenthe accueille la huitième édition des championnats d’Europe de cyclisme sur route cette semaine. Dans cette province du nord-est des Pays-Bas, se dresse le Col du VAM.



C'est au sommet de cette colline à l’histoire étonnante qu’a été tracée la ligne d’arrivée de l’Euro 2023. Cette ascension sera le point clé du circuit final et le juge de paix de la course.



"Quand on n’a pas de montagne, on a des idées", entend-on parfois. Avec un point culminant "perché" à 322,4 m et près de 30% du territoire sous le niveau de la mer, les Pays-Bas ne sont pas vraiment gâtés question "montagne". Mais ils ont des idées. Le Col du VAM en est sans doute l’une des meilleures illustrations.



Située sur la localité de Wijster, cette côte culmine à 48 m (4800 centimètres, comme il est écrit fièrement sur un panneau) et constitue le septième sommet le plus "haut" des plats Pays-Bas.



Cet amoncellement de déchets – le Col tire d’ailleurs son nom de la société qui a exploité le site – a été recouvert de terre "propre" et de végétation. L’endroit a ensuite été transformé en parc dédié au cyclisme. Le VAM-Berg a accueilli les championnats néerlandais de 2020 à 2022 et l’Euro de cyclo-cross en 2021. Le Tour de Drenthe, course féminine, y passe chaque année.