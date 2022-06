Mont Ventoux Dénivelé Challenge : Cavalli et Guerreiro s’imposent au sommet du géant de Provence

L’Italienne Marta Cavalli a remporté la première édition féminine du Mont Ventoux Dénivelé Challenge. La leader de FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope s’est imposée au sommet du géant de Provence devant l’Allemande Clara Koppenburg (Cofidis) et son équipière Evita Muzic. Le Portugais Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) a remporté la course masculine.



Cavalli confirme sa forme éclatante dans cette saison 2022. L’ancienne championne d’Italie avait déjà levé les bras à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne cette saison. Elle décroche le 5e succès de sa carrière.



Dans cette épreuve de 100km, l’Italienne s’est montrée la plus solide sur les pentes du Mont Chauve. Un groupe de 25 a progressivement volé en éclats. Cavalli a placé l’accélération décisive à 2,5 kilomètres de la ligne. Son équipe a contrôlé toute la journée et assumé son statut de favorite.



Cavalli sera l'une des coureuses à suivre dans les prochaines semaines au Giro d'abord au Tour de France Femmes ensuite.