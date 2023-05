Mont-sur-Marchienne : un magasin d’alimentation indépendant craint pour sa survie

C’est un coup dur pour le magasin Louis Delhaize de Mont-sur-Marchienne, commerce indépendant du centre de l’entité. Il va tout bientôt avoir un nouveau voisin qui lui ressemble beaucoup : un magasin Spar, lui aussi magasin d’alimentation de proximité. "Depuis qu’on a appris la nouvelle, on fait des nuits blanches", explique David Ceri, le patron indépendant du Louis Delhaize. "On l’a appris un peu par hasard, il y a quelques mois. C’est vraiment le même concept que notre magasin et cela nous inquiète. Cela fait 13 ans que nous avons ouvert notre commerce. Nous avons peur pour notre travail mais aussi pour notre quinzaine d’employés". Pour ce patron, c’est certain, il va perdre des clients. "Les clients, au moins par curiosité, vont sans doute aller voir l’autre magasin. Je peux le comprendre. Certains changeront alors leurs habitudes et nous perdrons des clients. Combien ? Je ne sais pas, c’est difficile de faire des projections. Mais nous avons des frais structurels qui ne nous permettent pas de trop descendre en chiffre d’affaires. Sinon, ça sera des suppressions d’emplois et peut-être la faillite", raconte David Ceri.

Pertes et faillites

Inévitablement, les clients vont se disperser et il y aura des pertes. "Dans cette affaire, il y aura soit un gagnant et un perdant, soit deux perdants, mais jamais deux gagnants", explique Jean-Luc Calonger, le président de l’Association du Management de Centre-ville. Il confirme : dans tous les cas, le commerce déjà implanté va perdre des clients. Le nouveau, lui, aura peut-être du mal à démarrer et l’avenir nous dira ce qu’il deviendra.

Alors pourquoi s’implanter et créer, malgré tout, un nouveau magasin d’alimentation ? Jean-Luc Calonger détaille : "Les grandes enseignes alimentaires ont gagné beaucoup d’argent pendant la période Covid. Alors, pour le moment, elles essayent de gagner des parts de marché. Elles poussent des indépendants à s’installer. C’est le cas à Mont-sur-Marchienne. Si, finalement, ce nouveau projet ne fonctionne pas, ce ne sera pas un problème pour l’enseigne mais pour l’indépendant qui aura pris tous les risques."

Régulation

Pour les commerces de moins de 400 m2, les enseignes n’ont pas besoin d’autorisation spécifique pour s’implanter. "Il faudrait réguler et fixer un nombre de magasins par habitant", dit David Ceri, le patron du Louis Delhaize. "Je n’ai pas envie de créer de tensions avec le nouvel indépendant qui s’installe en face de mon magasin. Ce ne sera pas facile pour lui non plus". Jean-Luc Calonger va dans le même sens : "Il y a une suroffre alimentaire dans le bassin de Charleroi. C’est même le cas quasiment partout en Wallonie. Cela va engendrer des pertes d’emplois. Il est vrai que, dans un premier temps, ces nouveaux magasins créent de l’emploi. Mais puisqu’il y a surconcurrence, au final, des employés perdent leur job."