Mont-sur-Marchienne : des habitants apprennent avec stupéfaction qu'ils ont changé de nom de rue

Depuis plusieurs années, la Ville de Charleroi change au fur et à mesure les noms de 386 rues. Avec cette démarche, l’objectif est d’éviter les doublons pour faciliter la vie des facteurs mais aussi des services de secours.

Le problème, c’est que les citoyens ne sont pas toujours mis au courant, ou en tout cas sont prévenus avec du retard. À Mont-sur-Marchienne, la rue des Hayettes est devenue le 19 décembre rue du Grand Escalier. "Je viens de recevoir un courrier me disant que mon adresse et mon numéro avaient changés. Mais cela fait cinq semaines que la décision a été prise. On aurait dû être prévenu plus tôt ! Entre-temps, la poste a été prévenue, contrairement à moi. Du coup, trois de mes colis se sont perdus. C’est le bazar total ", témoigne une habitante.

Face à cette situation, les citoyens sont contraints de faire de nombreuses démarches administratives. "Il faut prévenir la banque, l’école des enfants, le travail, les assurances… Tout ça, il faut faire ça nous-même et le plus vite possible, car c’est déjà changé !"

Du côté de la ville de Charleroi, c’est l’incompréhension. Selon Mahmut Dogru, l’échevin en charge du dossier, toutes les lettres auraient été envoyées en décembre aux citoyens et aux institutions. "Il y a certainement eu un souci dans l’envoi aux citoyens de la lettre. Peut-être qu’à cause des fêtes et des congés, il y a eu des retards. S'il y a eu des désagréments, je suis sincèrement désolé", explique-t-il.