Mont-Saint-Guibert : torréfaction, maraîchage et logistique de produits locaux rejoignent l’Ecosystème Sur le Champ

"Après avoir accueilli la Brasserie de l’Orne, récemment, nous verrons l’arrivée de deux maraîchers au mois d’août, d’une torréfactrice (qui travaille au feu de bois) à la fin de l'année, voire début 2024. Nous accueillerons aussi "Made in BW" qui implantera ici sa deuxième plateforme logistique de produits locaux", explique Thibault Louppe, le porteur de ce projet inBW. D’autres projets suivront, comme l’installation d’un restaurant proposant des produits locaux et bio.

Le projet "Sur le Champ" s’articule autour de trois axes : la couveuse, la pépinière et l’éco-hub. La couveuse permet aux jeunes entrepreneurs et artisans locaux de tester leur projet, dans des locaux adaptés à leurs besoins et avec l’accompagnement nécessaire.

La pépinière est un incubateur qui offre aux occupants les moyens de production nécessaires en limitant les investissements personnels.

Quant à l’éco-hub, il met à disposition des ateliers modulaires de production, des bureaux, des zones de stockage, des chambres froides, etc…

Pour les coopérateurs de la Brasserie de l'Orne, l'arrivée prochaine des nouveaux locataires est une bonne nouvelle. "Nous nous sentirons moins seuls", explique Bruno Ferrier, président du conseil d'administration de la coopérative. "Nous serons heureux de voir se développer l'esprit de communauté et d'entraide sur le site, avec la volonté de développer les circuits courts et les produits sains". Un concept qui devrait faire des émules ailleurs dans la province, et peut-être aussi, dans le reste de la Wallonie.