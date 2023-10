Mont-Saint-Guibert : l’Axis Parc fête ses 20 ans

L’Axis Parc, situé en bordure de la Nationale 25 et de la N4, accueille des entreprises pour créer une activité économique dans la zone. En perpétuel développement, ce poumon économique du centre du Brabant wallon, accueille 200 entreprises et quelque 2600 employés répartis dans une vingtaine de bâtiments.

Un paysage qui a beaucoup changé en 20 ans

Retour en arrière avec Henri Fischgrund, patron de l’Axis Park : "Quand nous avons acheté, d’une part à des privés et d’une part à la commune, le terrain était un champ de maïs. La route s’arrêtait au contrôle automobile et il n’y avait pas de voirie. Aujourd’hui, il y a plus de 75.000 m2 construits, nous avons plus de 200 entreprises qui sont présentes et 2600 personnes sur le site. Nos atouts principaux sont que nous avons démultiplié les services avec 2 restaurants, 2 bars et une crèche et que nous avons développé des activités comme les after-works ou le beach-volley car nous voulons que les gens se connaissent".

De nombreuses possibilités à venir

"Il y a encore une quinzaine de milliers de m2 sur lesquels nous pouvons construire et nous allons nous centrer, de plus en plus, sur les activités de pointe comme le biotech et le hightech, précise Henri Fischgrund. Nous avons aussi fait en sorte que tous ces bâtiments soient hypermodulables. S’il faut changer quelque chose à l’intérieur ce sera, assez simple, de le faire. Ce qui est unique, je crois, est que nous avons plus de sociétés qui s’agrandissent que de sociétés qui viennent s’implanter".

La mobilité des travailleurs

Pour que les 2600 travailleurs puissent se déplacer et stationner en toute quiétude, il faut gérer et permettre des solutions adéquates. Comme l’explique Henri Fischgrund. "Nous avons un grand parking qui pourrait accueillir 3000 voitures. Nous installons aussi, pour le moment, des bornes pour les voitures électriques et nous essayons de faciliter la mobilité douce".

Dans le futur, un gros aménagement routier, concernant le croisement de la Nationale 25 et de la Nationale 4 est annoncé. Mais cela n’inquiète pas outre mesure Henri Fischgrund qui précise que si une des voies d’accès de l’Axis Parc est obstruée, il reste 2 voies d’accès qui vont permettre aux travailleurs d’arriver sur place sans soucis.