Mont Blanc : les conséquences du réchauffement climatique rendent la montagne trop dangereuse pour les ascensions

Cet été encore, impossible d’ignorer les conséquences du réchauffement climatique, qui s’étendent jusque dans les montagnes.

Au Mont-Blanc par exemple, la température élevée et l’absence de neige et de glace rendent la montagne instable et la montée dangereuse, même pour les alpinistes les plus chevronnés.

Certains guides, bien que les accès aux sommets ne soient pas officiellement fermés, préfèrent ne plus organiser d’ascension jusqu’en haut de la montagne. D’autres, décident d’y aller malgré tout en mettant en péril leurs vies, celles des groupes qu’ils accompagnent ainsi que celle des secouristes qui devront potentiellement leur venir en aide.

Face au spectacle désolant de ces hauteurs nues et de ces roches qui tombent de manière imprévisible, les amoureux de la montagne sont inquiets : " Ça a beaucoup changé. C’est effrayant de voir à quel point c’est en train de disparaître. "