'Monsieur régularité' George Russell joue la prudence : "Il reste des éléments à comprendre sur la voiture"

Il a ensuite été interrogé sur l'ambiance au sein de l'équipe : "Quand vous arrivez sur un Grand Prix, l’entièreté du team est extrêmement concentrée. On a rencontré des moments plus difficiles, mais ça n’empêche pas les gens de se donner à fond. Le tracé sera un peu bosselé, comme à Bakou. On verra l’incidence que vont avoir les modifications apportées par la FIA au sujet du rebond des voitures. Il y a eu énormément de discussions à ce propos, à propos de la sécurité aussi. On verra ce que cela va donner concrètement sur le tracé."

"On ne sait pas trop à quoi s’attendre ici. On a apporté des améliorations il y a trois courses et le comportement de la voiture a été un peu différent lors des trois courses. Il reste donc plusieurs éléments qu’on doit comprendre sur la voiture. On apprend un peu petit à petit, mais j’ai l’impression qu’on gagne chaque fois un peu en compétitivité", a-t-il conclu avec prudence.