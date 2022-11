"Monsieur Proust" en roman graphique : véritables coulisses de son œuvre

Julie Morelle reçoit l’auteure, psychanalyste et économiste Corinne Maier pour son roman graphique Monsieur Proust paru aux éditions Seghers.

Marcel Proust est indéniablement un auteur incontournable de la littérature française. Pour se plonger dans l’histoire de sa vie, on peut bien évidemment lire son œuvre, mais aussi celle de sa gouvernante Céleste Albaret, qui en 1973 publie ses souvenirs dans un livre intitulé Monsieur Proust. Ce dernier, devenu culte, a été adapté sous forme de roman graphique par Corrine Maier. Les dessins quant à eux sont réalisés par Stéphane Manel.

Véritables coulisses de l’œuvre de Marcel Proust, ces mémoires nous font pénétrer dans l’intimité de l’auteur, vivant de façon très recluse à la fin de sa vie. Permettant d’approcher son travail plus facilement, cela nous donne les clés afin de mieux comprendre et appréhender la personne de Proust ainsi que les thèmes qu’il aborde. Céleste Albaret va apprendre énormément de cette relation. Corinne Maier insiste sur ce clivage entre elle, provinciale inculte et dévouée, et lui, obsédé par ses écrits.

Il est issu de la bourgeoisie très cultivée […] Il va tout lui apprendre : quand il lisait le journal il le commentait pour elle. Il lui lisait aussi son courrier. Elle va accéder à un univers intellectuel qu’elle n’aurait jamais soupçonné. Pour elle c’est un changement de monde total.

En plus d’une aide matérielle, Céleste inspirera un des personnages de La Recherche, Françoise. Elle l’accompagnera et l’assistera jusque dans ses derniers jours, en 1922.