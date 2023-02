C'est via un communiqué qu'on a appris la nouvelle : "Après 25 années fascinantes et musicalement passionnantes, Monsieur Paul quitte Triggerfinger. Pour la dernière fois en formation originale, avec Monsieur Paul, Triggerfinger se produira à l’Ancienne Belgique le samedi 10 juin !"

On peut lire : "La route a été "longue et sinueuse", explique Paul. "Des années passionnantes de travail acharné et de rires encore plus acharnés ; une période où trois musiciens se sont rapprochés, une période où les collègues sont devenus des amis, des frères"."

"Après avoir longuement réfléchi, Paul Van Bruystegem a pris la (difficile) décision de prendre une autre voie, de relever de nouveaux défis, de retrouver le sentiment de pouvoir "faire un saut dans le vide", sans être sûr de savoir nager correctement. Le sentiment d'être l'un des trois mousquetaires du groupe de rock flamand le plus féroce de ces dernières décennies lui fait toujours chaud au cœur, et il regarde toutes ces années avec beaucoup de fierté et de gratitude."

"Avec Triggerfinger, Paul aura enregistré cinq albums studio et deux albums live. Au gré des tournées, il aura aussi parcouru le monde entier, de la Norvège à l'Afrique du Sud, de Zichem à Tokyo, en passant par le Canada."

"Pour clore le chapitre, Monsieur Paul fera ses adieux sur scène avec ses complices de toujours. Triggerfinger donnera trois derniers concerts dans sa formation originale (!). Les rendez-vous sont fixés au Paradiso d’Amsterdam, au SPOT de Groningen et bien sûr à l’AB où ils ont connu leurs plus beaux succès."

A noter : lors des autres concerts de Triggerfinger en 2023, Geoffrey Burton prendra la relève de Paul à la basse.