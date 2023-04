Monsieur Non Non, la tête dans les nuages, un spectacle musical et un livre pour les petits rêveurs

Vous êtes à la recherche d’une activité musicale à faire en famille pour ce week-end ? Caroline Veyt nous parle du spectacle musical de Monsieur Nicolas, intitulé Monsieur Non Non, la tête dans les nuages.

Comme nous l’expliquait Réal Siellez en 2021, Nicolas V.O est un chanteur belge, connu sur les scènes du royaume pour un répertoire plus adulte. En 2020, le confinement coince le jeune papa chez lui, avec son fils et sa compagne. En observant son fils de quatre ans au caractère déjà bien affirmé, un petit air lui vient, celui de Monsieur Non non… C’est ainsi que Nicolas V.O deviendra petit à petit Monsieur Nicolas, et se lance dans la chanson pour enfant.

Le projet d’un album et d’un livre mûrit rapidement dans la tête du jeune papa et un an plus tard, sortaient l’album de 12 chansons et le livre regroupant les textes de ces chansons, intitulés La tête dans les nuages.

Les thèmes de ces chansons sont inspirés de choses du quotidien, font aussi beaucoup appel à l’imagination et parleront autant aux enfants qu’aux adultes… On parle d’enfants qui se réveillent trop tôt, de monstres, de dinosaures, de pompiers… Le tout sur des rythmes qui vous trotteront rapidement dans la tête.

Et puis, d’une chanson à l’autre est née l’envie d’en faire un spectacle ; on y suit un petit garçon appelé Monsieur Non Non qui, suite à une dispute avec ses parents, va filer dans le jardin, où plein de choses incroyables vont lui arriver. On part avec lui dans un magnifique monde imaginaire…

Ce week-end, vous pourrez découvrir les chansons de Monsieur Non Non ce samedi 15 avril à 10h30 à la librairie de la Mazerine à Genval, où Monsieur Nicolas fera une "dédicace en chansons". Le dimanche 16 avril, il y a deux représentations à l’EDLS Uccle, qui sont malheureusement complètes, mais pas de panique, le spectacle est programmé à différents endroits tout au long des mois de mai et juin, dates que vous pouvez retrouvez sur le site de Monsieur Nicolas.