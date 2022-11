Monsieur Nicolas interprète "Monsieur Non-Non", une chanson pour les enfants et les parents

Monsieur Nicolas est venu interpréter pour le 8/9 sa chanson Monsieur Non-Non, créée sur les réseaux sociaux.

Une chanson écrite pendant le confinement, en filmant son fils. Monsieur Nicolas a ensuite composé d'autres chansons pour les enfants, rythmées et touchantes, où les parents s’y retrouvent aussi. Un projet multigénérationnel qui touche toute la famille et qui dépoussière le genre.

"Monsieur Non-Non", c'est aussi le personnage d'un livre (La tête dans les nuages, écrit par Julie De Wever et illustré par Arnold Hovart), et un spectacle animé par Monsieur Nicolas et le musicien Emile Warny.