"Monsieur je-sais-tout", un film touchant avec Arnaud Ducret sur le syndrome d’Asperger

Monsieur je-sais-tout, une comédie touchante aux airs de Rain Man avec Arnaud Ducret, à découvrir ce mercredi 1er mars sur La Une.

Monsieur je-sais-tout est une comédie dramatique sortie en 2018, réalisée par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard. Elle est adaptée du roman d’Alain Gillot, La Surface de réparation, paru en 2015. Le film raconte l’histoire de Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de football divorcé. Un jour, il se retrouve contraint à devoir s’occuper de son neveu Léo âgé de 13 ans, autiste Asperger. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va finir par bouleverser l’existence de Vincent et offrir au jeune Léo un autre parcours de vie.

Vincent est interprété par Arnaud Ducret, le père de Parents mode d’emploi mais également humoriste de Stand-up. Il a été choisi par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard pour sa carrure : Costaud et athlétique, mais également sympathique et touchant, pour être crédible dans la peau d’un ancien footballeur mais également attendrissant dans sa relation avec Léo.