Monsieur Hulot, en vacances depuis 70 ans

Il y a 70 ans, le 25 février 1953 pour être plus précis, la France découvrait ce drôle de personnage et ses aventures estivales pour son plus grand bonheur. Le personnage imaginé par le réalisateur et comédien Jacques Tati allait révolutionner le 7e Art. Une personne tout en longueur, tout en hauteur plutôt et en finesse. Un personnage certes muet, digne héritier des Charlie Chaplin, Buster Keaton et autres Harold Loyd, mais un héros qui allait faire parler de lui. Tati et Hulot, son avatar, vont ouvrir la voie des tournages à l’extérieur aux réalisateurs de la Nouvelle Vague. Sans Hulot, plus de gags burlesques dont raffolera plus tard encore Pierre Richard. Sans Tati et Hulot, pas de Mister Bean, là-bas, de l’autre côté de la Manche. Et puis, pour nous, sans Tati et Hulot, pas de rires, tout court !