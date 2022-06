"Monsieur 90%" : l’improbable stat de Peter Sagan, le porteur fou de maillots distinctifs sur le Tour

Auteur d’une saison discrète avec TotalEnergies jusque-là, Peter Sagan s’est bien racheté ces dernières semaines en remportant une étape du Tour de Suisse puis les championnats sur route de Slovaquie dans la foulée. Revigoré, il s’apprête donc à disputer son 11e Tour de France. Avec la même ambition qu’à ses débuts.

Toujours aussi lucide et tranchant dans ses interventions, le Slovaque est revenu sur ce retour en grâce au micro du Nieuwsblad. Une résurrection, au meilleur des moments, qui contraste évidemment avec son printemps dramatique : "C’était vraiment difficile pour moi. J’étais nulle part. Je ne comprenais pas, je me demandais ce qu'il m’était arrivé. Mon état de forme était horrible, je me sentais fatigué, rien ne me réussissait. Je ne parvenais même plus à finir les courses les plus faciles" confie-t-il humblement.

Touché par le Covid à plusieurs reprises, Sagan a donc rongé son frein, en attendant des jours meilleurs. S’il a douté pendant ce laps de temps ? Ce serait mal le connaître : "Après douze années professionnelles, vous savez quand même comment je suis ? Je ne me fais jamais de mouron sur ce que je ne peux pas contrôler. Même pas cette fois-ci. Je suis content dès que je progresse. Il faut prendre la vie comme elle est, ne pas trop de soucier du futur et se préoccuper du moment présent."

À 32 ans, il repart donc pour une 11e Grande Boucle consécutive. Avec quelles ambitions ? Ne comptez pas sur lui pour les dévoiler : "On verra. Je suis prêt. Mais c’est toujours difficile de trop se projeter sur le Tour parce qu’au bout d’une journée, tout peut être chamboulé. Si je vais me battre pour le maillot vert ? On verra. Il y a eu des années où je n’étais pas le meilleur et où je l’ai gagné. D’autres où j’étais dans une forme olympique mais où j’ai dû me battre jusqu’au dernier jour pour l’avoir. Une chose est sûre : Wout van Aert est dans une forme incroyable. S’il continue à rouler comme il le fait, il peut gagner le maillot vert facilement."