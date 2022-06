Mons : y a-t-il eu bavure policière lors du Doudou 2018 ? L’Arrêt de la Cour d'Appel sera prononcé le 29 juin

La troisième Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Mons devra trancher, dans un arrêt qui sera prononcé le 29 juin prochain, entre deux versions diamétralement opposées au sujet d’une intervention policière qui s’est déroulée le 26 mai 2018 rue des Quatre fils Aymon lors des festivités du Doudou.

Des approches différentes

Maître Fabrice Guttadauria, avocat de deux étudiants poursuivis pour coups, rébellion et outrages, dénonce une bavure policière. Le ministère public et Me Frank Discepoli, avocat de la police, estiment, quant à eux, que cette intervention était régulière, légale et justifiée en raison d’un trouble à l’ordre public.

L’affaire débute place du Parc quand une étudiante de 21 ans, qui traverse sur un passage pour piétons, manque de se faire renverser par une voiture de police. Un échange verbal se produit entre une policière et la jeune femme.

Un chant et une bagarre

Quelques minutes plus tard, la patrouille de Police intervient à nouveau, car les étudiants chantent "Mort aux vaches", un chant anarchiste créé par Aristide Bruant au début du XXe siècle. C’est alors que la jeune femme et la policière en viennent aux mains et se retrouvent sur le pavé en se tirant les cheveux. Plusieurs policiers, dont trois maîtres-chiens, interviennent pour maîtriser l’étudiante et repousser les curieux. La policière et l’étudiante sont blessées à la tête. Un autre policier souffre d’une fracture à la main.

L’étudiante et son copain sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Mons, lequel les acquitte, le 27 mai 2021. Pour Maître Discepoli, le tribunal s’est trompé, car les prévenus ont, à tout le moins, avoué les outrages.

Au moment de la Ducasse

Maître Fabrice Guttadauria est d’accord pour dire que le tribunal s’est trompé. Selon lui, il aurait dû prononcer l’irrecevabilité des poursuites. "Nous avons, dans ce dossier, des policiers qui procèdent à une interpellation parce que des jeunes gens troublent l’ordre public en chantant un chant anarchiste, "Mort aux vaches". J’ai envie de rire quand j’entends qu’il fallait les arrêter, car ils buvaient de l’alcool en pleines festivités du Doudou. Arrêtons tout le monde alors !".

Pour le pénaliste, c’est un abus d’autorité dans le chef des policiers montois, aidés par d’autres zones lors de la Ducasse. Il estime que ses clients n’ont pas eu droit à un procès équitable, car les policiers ont monté un dossier "corporatiste", uniquement construit autour de témoignages de policiers.

Il plaide "que l’usage de la force ne poursuivait pas un motif légitime, que cette interpellation n’a pas été précédée d’une sommation, et que l’intervention était totalement disproportionnée". Il ajoute que le policier s’est fracturé la main en tapant fort sur la tête de l’étudiante.

L’avocat général répond que la défense fait un mauvais procès "pour mettre en évidence des violences policières". Il requiert la culpabilité des deux prévenus et une peine de travail, estimant, lui aussi, que le tribunal s’est trompé. "Rien ne permet de soutenir que la policière a commis un abus d’autorité", dit-il. Maître Discepoli ajoute qu’une provocation policière "est contraire aux éléments du dossier".