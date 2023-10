Mons : voyage en famille dans l’infiniment petit et dans le tellement grand au Mumons

Que présente une infirme particule d’un bourdon ? Lorsqu’on pénètre dans un objet, quelle en sera la photo ?

Dès le 6 octobre 2023 et pendant un an, le Mumons, musée annexé à l’Université de Mons nous fait découvrir l’infiniment petit et l’extravagance de la grandeur.

L’exposition ludique et artistique voit le jour dans les tiroirs de scientifiques qui lors de leurs travaux de recherche ont eu besoin d’explorer la matière différemment. Le choix de clichés s’est opéré sur l’esthétique.

De là naît, une exposition étonnante et singulière abordable à tous les publics.

Qui identifiera la petite partie de l’animal ou l’objet représenté ? La découverte prendra vite l’allure d’un jeu qui promet divers moments d’étonnement et de fous rires éloquents comme le confirme Francesco Lo Bue, physicien et directeur du Mumons, musée de l’université.

Plus d’infos : mumons.be