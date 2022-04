Mons : une poubelle intelligente pour aider les élèves de l’école du Futur à mieux trier leurs déchets

Quarante deux kilos et demi! C’est la masse de déchets ramassés par terre dans l’école du Futur à Mons. Le tout en une semaine seulement, pour 550 élèves et leurs professeurs. À l’origine de cette collecte, 4 élèves de rhéto et un enseignant.

Ils ont exposé ces déchets à l’entrée de l’école ce jeudi matin (21/04). Leurs objectifs : conscientiser les autres élèves et les encourager à jeter leurs déchets à la poubelle mais aussi les aider à mieux trier.

Le poids d’un élève

Parmi les élèves à l’origine de cette initiative, il y a Hélias Lheureux, "42 kilos, c’est énorme, c’est quasiment le poids d’un élève de première année", plaisante-t-il. "On a décidé de lancer une enquête dans l’école pour savoir ce que les élèves veulent faire pour diminuer cette quantité. On va voir ce que ça donne mais il y a certainement un travail à faire sur le tri, ce qui encouragerait les élèves à mettre leurs déchets à la poubelle et non plus par terre. On a quasiment que des poubelles simples dans l’école donc on ne peut pas trier nos déchets correctement", explique-t-il.