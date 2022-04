Mons : une nouvelle phase pour les travaux de la gare

"Les travaux en gare de Mons se poursuivent et entrent dans une nouvelle phase" indique Elisa Roux, la porte-parole de la SNCB, dans un communiqué ce lundi matin. Conséquence directe de cette nouvelle étape : l’accès au parking P3, celui qui longe le boulevard Gendebien, ne sera plus possible.

Le début du chantier d’accès menant au parking P1 de la gare de Mons, situé sur la Place Léopold, a nécessité certaines adaptations. Raison pour laquelle, pour les besoins de cette nouvelle phase du chantier, le parking P3 de la gare ne sera plus accessible aux usagers à partir de ce lundi 25 avril. Le P2 devient payant Le parking P2 a été mis en service avant la fermeture définitive du P3. D'abord accessible gratuitement, pour le faire connaître du public, ce parking P2 devient maintenant payant. Dès aujourd’hui, l’abonnement des utilisateurs du P3 donne automatiquement accès au P2 ou au P4, sans aucune démarche préalable. La SNCB précise que toutes les précisions concernant les accès ou les abonnements des parkings peuvent être obtenues aux guichets de la gare.