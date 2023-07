Mons : un tunnel du ring fermé pendant plusieurs nuits

Des travaux sont en cours pour rénover le tunnel d’Hyon. Il se situe à proximité du Mons Mémorial Museum et de la Place du Marché aux Poissons. Six nouvelles nuits de fermeture sont programmées.

En pratique

Concrètement, le tunnel sera interdit à la circulation de 20 heures à 6 heures les nuits : du lundi 31 juillet au mardi 1er août, du 1er au 2 août, du 2 au 3 août, du 3 au 4 août. Pas de fermeture durant le week-end. L’interdiction sera de rigueur à nouveau du lundi 7 août au mardi 8 et du 8 au 9 août. Les usagers seront déviés via le Boulevard Dolez et l’avenue des Guérites afin de reprendre le ring.

Pourquoi ces mesures ?

Pendant ces nuits de fermeture, les équipes de la SOFICO vont terminer de démonter le bardage du tunnel, réparer le béton très abîmé. Ce sera aussi l’occasion de placer des protections anti-feu et réaliser des essais techniques.