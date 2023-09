Mons : un pôle scolaire va voir le jour sur le site des Grands Prés

Ce projet devrait sortir de terre d’ici 2026. Le budget total est estimé à 35 millions d’euros. Une somme soutenue en partie par des subsides wallons et communautaires, ainsi que des fonds européens : Plan Cigogne pour la crèche (1,6 M€), financement de l’école fondamentale via la Fédération Wallonie Bruxelles à hauteur de 60%, Plan de Relance et de Résilience européen pour l’école provinciale secondaire (9,7M€) et subventions d’Infrasports pour le hall sportif (70%).