Mons : un nouveau procureur général et un nouveau procureur du Roi

Le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) a proposé, vendredi, la désignation d’Ingrid Godard à la fonction de procureur général près la cour d’appel de Mons. Le CSJ a proposé la désignation de Vincent MACQ comme futur procureur du Roi de Mons.

Ingrid Godard remplacera Ignacio de la Serna, parti à la Cour de cassation, alors que Vincent Macq prendra la relève de Christian Henry. Le Roi (le ministre de la Justice) dispose d’un délai de 50 jours pour confirmer les présentations du CSJ. Les deux mandats ont une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

De Tournai à Mons

Ingrid Godard a été nommée en 2001 substitut du procureur du Roi au parquet de Tournai où elle a successivement été affectée aux sections droit commun, jeunesse civile, écofin et famille.

En 2009, elle rejoint le parquet général de Mons en qualité de substitut du procureur général et est affectée à la section de la chambre des mises en accusation et de la cour d’assises, pour laquelle elle a assumé en outre des missions de coordination.

Près de 100 sessions de cour d’assises à son actif

Au parquet général de Mons, celle qui a le mandat d’avocat général depuis 2018, est magistrat de référence dans de nombreux domaines, signe de son expertise et de sa polyvalence.

A de nombreuses reprises, elle a été mandatée par le Collège des procureurs généraux pour présider des groupes de travail visant à rédiger des recommandations et des circulaires, mais aussi pour intervenir devant la Commission de la Justice de la Chambre.

De Namur à Mons

Vincent Macq a entamé sa carrière professionnelle en 1993 comme avocat au barreau de Bruxelles et ensuite au barreau de Nivelles. Après le stage judiciaire, il a été nommé substitut du procureur du Roi au parquet de Namur où ses matières de référence étaient les dossiers mœurs et maltraitance, les dossiers disparitions de mineurs et les dossiers ‘jeunesse’.

A partir de 2009, il a été conseiller à la cellule stratégique du ministre de la Justice puis magistrat de liaison au Maroc.

De septembre 2013 à mai 2014, il a été délégué au parquet général de Liège. Depuis mai 2014, il exerce la fonction de procureur du Roi de Namur.

Il a été membre du Collège du ministère public de 2014 à 2019.

Depuis septembre 2020, il est membre du bureau du Conseil des procureurs du Roi.