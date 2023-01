Mons : un label d'accueil LGBTQIA+ friendly dans les espaces publics et commerçants

Un label garantissant un accueil inclusif et sécurisant à la communauté LGBTQIA+ (personnes homosexuelles, bisexuelles, trans, queer, intersexes ou asexuelles) va être proposé aux commerces et services montois par la Maison Arc-en-ciel (MAC) de Mons en partenariat avec la ville et plusieurs associations. Pour l'obtenir, des séances d'informations obligatoires sont organisées le 31 janvier et les 6, 9 et 23 février. Ce projet fait suite à l'appel à projets "Tant qu'il le faudra" de la secrétaire d'État à l'égalité entre les genres Sarah Schlitz (Ecolo).

"Les personnes LGBTQIA+ ne sont pas forcément bien accueillies au sein des commerces de manière générale à Mons et ailleurs. On s'est dit qu'il fallait pouvoir rendre l'espace public et commerçant plus sécurisant et inclusif", plaide Victor Lacôte, chargé de communication à la MAC de Mons. Il témoigne pour une bénévole sur des violences subies: "Une volontaire transgenre s'est rendue plusieurs fois dans des magasins de lingerie ou de vêtements. Elle s'est fait plusieurs fois remettre en place par l'équipe du magasin parce qu'elle n'avait supposément rien à faire dans ces rayons-là", ajoute notre interlocuteur. "Les trois associations partenaires (Crible, Genres Pluriels et Tels Quels) feront de la sensibilisation. L'ASBL Crible va expliquer les bonnes pratiques alliées. Un topo vulgarisé sur l'écriture inclusive sera effectué", prévoit Victor Lacôte sur le déroulement des journées d'informations à destination des services et commerces montois. "L'ASBL Genres Pluriels va développer un exposé sur l'acceptation des personnes transgenres dans l'espace public. Un lexique sera affiché par ailleurs. L'ASBL Tels Quels reviendra sur ces bonnes pratiques alliées de manière plus détaillée, en citant des lois qui punissent les actes homophobes et en rappelant que c'est un travail quotidien essentiel. Nous sommes en soi dans l'obligation de respecter ces personnes-là. C'est un réel devoir", conclut-il.

Mons est la seconde ville wallonne à développer un label d'accueil LGBTQIA+ friendly dans les espaces publics et commerçants. Verviers a embrayé la démarche en 2018.