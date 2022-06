Mons : un jeu interactif pour "transmettre l’immatériel" au musée du doudou

À Mons, le musée du Doudou s’est enrichi d’une nouvelle salle : une salle de jeu pour apprendre le folklore de façon amusante. Tout est parti du travail d’une chercheuse de l’UMons. Marine Lagasse est doctorante en psychologie et sciences de l’éducation. Elle a recueilli les impressions des visiteurs au musée du doudou. Et ces visiteurs étaient en demande de plus d’interaction : ils sont servis désormais avec ce jeu multijoueur. Ecoutez notre reportage audio ci-dessus réalisé au moment où des enfants de maternelle découvraient le dispositif.

En quoi ça consiste ? Quand vous entrez dans cet espace interactif, vous sélectionnez un jeu en vous positionnant sur un emplacement projeté au sol. Ensuite, vous pourrez reconstituer le costume de différents personnages de la Procession, pousser le Car d’Or ou encore apprendre les gestes des acteurs du Combat… Des capteurs vérifieront que vous maîtrisez la distribution des coups de vessie ou l’arrachage des crins de la queue du dragon…

Ce jeu interactif a été réalisé par la société montoise Hovertone avec le soutien du fonds FEDER, le Fonds européen de développement régional.