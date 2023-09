Mons : un incendie détruit le Château de la Cense au Bois

Les pompiers de la zone de secours Hainaut Centre ont été appelés vers deux heures du matin. Les fumées étaient visibles depuis l’autoroute et la "route d’Ath" (RN56). Ils ont dû faire appel à des renforts car l’incendie est, d’un point de vue technique, difficile à éteindre. "Les lieux sont éloignés de la voirie. Il est impossible d’attaquer les flammes depuis l’intérieur du château, déjà partiellement en ruine. La lutte n'est pas du tout efficace et dure longtemps. On est à une trentaine d'hommes sur place", explique le Capitaine Benoit Filippi. "On a trois camions citerne, une auto-pompe, une auto-échelle, plusieurs véhicules de commandement, des appuis logistiques pour ne pas nous déshydrater..."

Les dégâts sont très importants. "Ce sera une perte totale. La toiture est effondrée, le plancher du 1er étage est en train de passer à travers, il ne restera que les façades".

Le site se trouvant juste à côté d’un hôtel-restaurant (le Monte Christo), l’incendie a fait craindre le pire à des riverains ou les automobilistes qui passaient par là. Personne n’est blessé "et aucune évacuation n’a eu lieu", précise le Capitaine. "Les occupants de l’hôtel sont en sécurité, confinés à l’intérieur, une mesure facilitée par l’heure à laquelle le sinistre s’est déclaré".

Pour l’instant, pas d’information sur l’origine de l’incendie. Une enquête devra la déterminer. Mais vu que le site était abandonné (depuis 2005…), l’électricité était coupée à l’intérieur du bâtiment. Le château était régulièrement fréquenté par des squatteurs. Il était aussi connu par les fans d'"Urbex".

Les opérations vont certainement se poursuivre en matinée ce dimanche, voire plus tard dans la journée. Cela risque d’occasionner des problèmes de trafic sur l’axe Mons-Ath, toujours très emprunté le week-end (notamment par des visiteurs du parc Pairi Daiza).

Construit en 1860, le château a connu plusieurs destinées. Propriété familiale jusque dans les années 80, il est devenu plus tard un hôtel de luxe avec restaurant haut de gamme. Il était aussi question d’en faire un centre de bien-être. Le domaine, et ses 15 hectares, a ensuite été mis en vente.