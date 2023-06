Mons : tensions toujours vives au Delhaize de la chaussée du Rœulx où le personnel s’est mis en grève durant deux heures ce jeudi matin

Nouvel incident au Delhaize de la chaussée du Rœulx à Mons ce jeudi matin où le personnel s’est mis en grève vers 10 heures et a fermé le magasin. Cette action se déroulait toujours dans le cadre des tensions entre direction et travailleurs au sujet du passage sous franchise de tous les magasins Delhaize.

La police est intervenue vers 11h30 et un huissier est arrivé sur les lieux. Le magasin a rouvert ses portes peu après midi. L'origine du conflit serait issu de tensions entre une responsable et des travailleurs. Selon un représentant de la CNE, la responsable aurait insulté des collègues. Toujours selon la CNE, la personne a été entendue par la direction et est absente aujourd’hui.